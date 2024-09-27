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Головні новини Харкова 27 вересня: як минула ніч

Україна 08:11   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 27 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

ДСНС: вісім пожеж на Харківщині виникло за добу через обстріли

Внаслідок ударів РФ по регіону пожежі виникли у Куп’янському, Харківському, Ізюмському районі, а також у Харкові. На обласний центр ворог скинув авіабомбу близько 16.40. Постраждали п’ятеро людей, зруйновано два приватні будинки та господарську споруду, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

До цього окупанти обстріляли Куп’янськ.

“Вдень російські війська скинули авіабомби на центр міста Куп’янська, виникли пожежі за різними адресами. У момент прибуття рятувальників ДСНС горіли житлові будинки, кіоски та будівля кафе. Загальна площа склала 700 м. кв. Постраждав 77-річний чоловік”, – повідомили у ДСНС.

В екосистемах Харківщини виникло 52 загоряння, на площі близько 42 га. А загалом за добу працівники ДСНС ліквідували в області 68 пожеж.

07:05

Ракетна небезпека та пуски абіабомб: нічні тривоги Харківщини

О 00:25 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Тим часом у Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики у низці областей, у тому числі – і в Харківській. 

О 01:07 загроза минула, пролунав відбій. Однак о 05:07 тривогу відновили через ракетну небезпеку.

А невдовзі ворог випустив по області КАБи.

Відбій у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 06:22.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 08:11;

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