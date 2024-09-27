Головні новини Харкова 27 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:11
ДСНС: вісім пожеж на Харківщині виникло за добу через обстріли
Внаслідок ударів РФ по регіону пожежі виникли у Куп’янському, Харківському, Ізюмському районі, а також у Харкові. На обласний центр ворог скинув авіабомбу близько 16.40. Постраждали п’ятеро людей, зруйновано два приватні будинки та господарську споруду, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
До цього окупанти обстріляли Куп’янськ.
“Вдень російські війська скинули авіабомби на центр міста Куп’янська, виникли пожежі за різними адресами. У момент прибуття рятувальників ДСНС горіли житлові будинки, кіоски та будівля кафе. Загальна площа склала 700 м. кв. Постраждав 77-річний чоловік”, – повідомили у ДСНС.
В екосистемах Харківщини виникло 52 загоряння, на площі близько 42 га. А загалом за добу працівники ДСНС ліквідували в області 68 пожеж.
07:05
Ракетна небезпека та пуски абіабомб: нічні тривоги Харківщини
О 00:25 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Тим часом у Повітряних Силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики у низці областей, у тому числі – і в Харківській.
О 01:07 загроза минула, пролунав відбій. Однак о 05:07 тривогу відновили через ракетну небезпеку.
А невдовзі ворог випустив по області КАБи.
Відбій у Харківській області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 06:22.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".