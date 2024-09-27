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ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ

Україна 11:28   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: біля Глибокого армія РФ почала побоюватися обстрілів ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку поінформували у зведенні 27 вересня в ОТУВ “Харків”.

Біля Глибокого через ризики вогневого ураження, ЗС РФ обмежили переміщення військ. Тим часом уночі у Вовчанську ворог поповнив резерви – боєприпасами забезпечив мінометні розрахунки, а військо – медикаментами та продовольством.

“У районі Лук’янців противник здійснив логістичне забезпечення підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 380 мотострілецького полку 47 танкової дивізії, застосувавши БПЛА підвищеної вантажопідйомності. У районі Стариці противник здійснює переміщення особового складу по малих групах і проводить логістичне забезпечення”, – зазначили в ЗСУ.

Втрати ворога минулої доби: 27 убитих, 44 поранених, двоє полонених. Загалом українські захисники знищили 86 одиниць озброєння та військової техніки ворога, зокрема: танк, 10 артсистем, 13 авто, одне ППО, 56 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 61 укриття, 4 місця для зберігання боєприпасів, пункт зберігання ПММ.

Читайте також: Генштаб: ворог активізувався біля Куп’янська, за добу було 20 боїв 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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