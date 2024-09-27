Генштаб: противник активізувався біля Куп’янська, за добу було 20 боїв

У ранковому зведенні 27 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також про авіаудари ворога по області.

На Харківському напрямку ворог атакував тричі. За даними Генштабу, бої точилися біля Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог знову активізувався – штурмував українські позиції 20 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки”, – уточнили в Генштабі.

Крім того, окупанти скинули авіабомби на Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівку, Глушківку, Лозову, Стельмахівку та Колісниківку.

Також ГШ оновив дані про втрати ЗС РФ.