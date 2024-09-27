Генштаб: противник активізувався біля Куп’янська, за добу було 20 боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 27 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також про авіаудари ворога по області.
На Харківському напрямку ворог атакував тричі. За даними Генштабу, бої точилися біля Стариці, Тихого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог знову активізувався – штурмував українські позиції 20 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки”, – уточнили в Генштабі.
Крім того, окупанти скинули авіабомби на Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівку, Глушківку, Лозову, Стельмахівку та Колісниківку.
Також ГШ оновив дані про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 08:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 27 вересня Генштаб ЗСУ поінформував про бої на Харківщині, а також про авіаудари ворога по області.".