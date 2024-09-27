Генштаб: враг активизировался около Купянска, за сутки было 20 боев

В утренней сводке 27 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также – об авиаударах врага по области.

На Харьковском направлении враг атаковал трижды. По данным Генштаба, бои точились около Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении враг вновь активизировался – штурмовал украинские позиции 20 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки», – уточнили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск-Узловой, Петропавловку, Глушковку, Лозовую, Стельмаховку и Колесниковку.

Также ГШ обновил данные о потерях ВС РФ.