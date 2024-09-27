Генштаб: враг активизировался около Купянска, за сутки было 20 боев
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 27 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также – об авиаударах врага по области.
На Харьковском направлении враг атаковал трижды. По данным Генштаба, бои точились около Старицы, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении враг вновь активизировался – штурмовал украинские позиции 20 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки», – уточнили в Генштабе.
Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на Купянск-Узловой, Петропавловку, Глушковку, Лозовую, Стельмаховку и Колесниковку.
Также ГШ обновил данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 27 сентября Генштаб ВСУ проинформировал о боях на Харьковщине, а также – об авиаударах врага по области.".