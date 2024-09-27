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ОТГВ «Харьков»: возле Глубокого армия РФ стала опасаться обстрелов ВСУ

Украина 11:28   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: возле Глубокого армия РФ стала опасаться обстрелов ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском направлении проинформировали в сводке 27 сентября в ОТГВ «Харьков».

Около Глубокого из-за рисков огневого поражения, ВС РФ ограничили перемещения войск. Тем временем ночью в Волчанске враг пополнил резервы – боеприпасами обеспечил минометные расчеты, а войско – медикаментами и продовольствием.

«В районе Лукьянцов противник осуществил логистическое обеспечение подразделений 2-го мотострелкового батальона 380 мотострелкового полка 47 танковой дивизии, применив БПЛА повышенной грузоподъемности. В районе Старицы противник осуществляет перемещение личного состава по малым группам и проводит логистическое обеспечение подразделений на передовых позициях», – отметили в ВСУ.

Потери врага за минувшие сутки: 27 убитых, 44 раненых, двое пленных. Всего украинские защитники уничтожили 86 единиц вооружения и военной техники врага, в частности: танк, 10 артсистем, 13 авто, одно ПВО, 56 БПЛА. Кроме того, оккупанты потеряли 61 укрытие, 4 места для хранения боеприпасов, пункт хранения ГСМ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 11:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении проинформировали в сводке 27 сентября в ОТГВ «Харьков».".