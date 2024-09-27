Live
  • Пт 27.09.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.96

Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь

Украина 08:11   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов

Вследствие ударов РФ по региону пожары возникли в Купянском, Харьковском, Изюмском районе, а также – в Харькове. На областной центр враг сбросил авиабомбу около 16:40. Пострадали пятеро людей, разрушены два частных дома и хозпостройка, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее оккупанты обстреляли Купянск.

«Днем российские войска сбросили авиабомбы на центр города Купянска, возникли пожары по разным адресам. В момент прибытия спасателей ГСЧС горели жилые дома, киоски и здание кафе. Общая площадь составила 700 м. кв. Пострадал 77-летний мужчина», – сообщили в ГСЧС.

В экосистемах Харьковщины возникло 52 возгорания, на площади около 42 га. А всего за сутки работники ГСЧС ликвидировали в области 68 пожаров.

07:05

Ракетная опасность и пуски абиабомб: ночные тревоги Харьковщины

В 00:25 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Тем временем в Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики в ряде областей, в том числе, – и в Харьковской. 

В 01:07 угроза миновала, прозвучал отбой. Однако в 05:07 тревогу возобновили из-за ракетной опасности.

А вскоре враг выпустил по области КАБы.

Отбой в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 06:22.

Читайте также: Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь
Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь
27.09.2024, 08:11
Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 сентября: какой праздник и день в истории
27.09.2024, 06:00
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
Почему снова посадить сосны у Каравана в Харькове плохая идея — ответ биолога
25.09.2024, 16:02
ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины
ISW: чеченский отряд «Ахмат» и бывшие вагнеровцы воюют на севере Харьковщины
27.09.2024, 07:24
Взрывы в Харькове, есть пострадавшие: что известно на сейчас (дополняется)
Взрывы в Харькове, есть пострадавшие: что известно на сейчас (дополняется)
26.09.2024, 17:57
ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов
ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов
27.09.2024, 08:06

Новости по теме:

14:04
Динамика пошла вверх — Терехов об ударах авиабомбами по Харькову
22:20
Главные новости 17.09: удары КАБ по Харькову и области, ранены спасатели
22:58
Главные новости Харькова 16.09: температура бьет рекорды, пожар на Салтовке
10:25
В Харькове воздушная тревога установила очередной рекорд
19:03
Втрое больше, чем в апреле: Терехов назвал число «прилетов» по Харькову в мае

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".