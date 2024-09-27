Главные новости Харькова 27 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

ГСЧС: восемь пожаров на Харьковщине возникло за сутки из-за обстрелов

Вследствие ударов РФ по региону пожары возникли в Купянском, Харьковском, Изюмском районе, а также – в Харькове. На областной центр враг сбросил авиабомбу около 16:40. Пострадали пятеро людей, разрушены два частных дома и хозпостройка, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее оккупанты обстреляли Купянск.

«Днем российские войска сбросили авиабомбы на центр города Купянска, возникли пожары по разным адресам. В момент прибытия спасателей ГСЧС горели жилые дома, киоски и здание кафе. Общая площадь составила 700 м. кв. Пострадал 77-летний мужчина», – сообщили в ГСЧС.

В экосистемах Харьковщины возникло 52 возгорания, на площади около 42 га. А всего за сутки работники ГСЧС ликвидировали в области 68 пожаров.

07:05

Ракетная опасность и пуски абиабомб: ночные тревоги Харьковщины

В 00:25 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Тем временем в Воздушных Силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики в ряде областей, в том числе, – и в Харьковской.

В 01:07 угроза миновала, прозвучал отбой. Однако в 05:07 тревогу возобновили из-за ракетной опасности.

А вскоре враг выпустил по области КАБы.

Отбой в Харьковской области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 06:22.