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Главные новости Харькова 28.09: 25 атак россиян за сутки

Происшествия 08:29   28.09.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 28.09: 25 атак россиян за сутки Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

25 раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ ВСУ

На Харьковском направлении произошло шесть атак россиян возле Волчанска и села Тихое, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак оккупантов возле Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 08:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".