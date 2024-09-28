Главные новости Харькова 28.09: 25 атак россиян за сутки

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25 раз атаковали россияне на Харьковском и Купянском направлениях – ГШ ВСУ

На Харьковском направлении произошло шесть атак россиян возле Волчанска и села Тихое, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении в сутки произошло 19 атак оккупантов возле Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой.