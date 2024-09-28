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Головні новини Харкова 28.09: 25 атак росіян за добу

Події 08:29   28.09.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 28.09: 25 атак росіян за добу

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

25 разів атакували росіяни на Харківському та Куп’янському напрямках – ГШ ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося шість атак росіян біля Вовчанська та села Тихе, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів біля Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

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Автор: Оксана Якушко
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Головні новини Харкова 28.09: 25 атак росіян за добу
Головні новини Харкова 28.09: 25 атак росіян за добу
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".