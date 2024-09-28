Головні новини Харкова 28.09: 25 атак росіян за добу

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25 разів атакували росіяни на Харківському та Куп’янському напрямках – ГШ ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося шість атак росіян біля Вовчанська та села Тихе, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів біля Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.