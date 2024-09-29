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Терехова просят вернуть автобусный маршрут в Харькове

Общество 15:50   29.09.2024
Оксана Горун
Терехова просят вернуть автобусный маршрут в Харькове Фото: пресс-служба ХГС

Петицию, адресованную на имя мэра Игоря Терехова, создали на сайте Харьковского горсовета.

Мэра жители города просят восстановить 213-й маршрут автобуса. До полномасштабного вторжения армии РФ этот автобус курсировал между станциями метро «Индустриальная» и «Академика Барабашова», проезжая по пути проспекты Юбилейный, Льва Ландау, Тракторостроителей и Героев Харькова.

«Игорь Александрович, к вам обращаются жители Салтовки с просьбой восстановить автобусный маршрут номер 213 от терминала «Индустриальная» через рынок ХТЗ, 25-я больница, бул. Богдана Хмельницкого, метро «Масельского», проспект Тракторостроителей, ул. Единства, 18-я больница, просп. Льва Ландау, просп. Юбилейный, станция метро «Академика Барабашова». Людям очень не удобно добираться 204 автобусом», — утверждает  автор петиции Александр Харченко.

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Напомним, чтобы руководство города рассмотрело петицию, она должна за 90 дней собрать 5000 подписей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 15:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Петицию, адресованную на имя мэра Игоря Терехова, создали на сайте Харьковского горсовета.".