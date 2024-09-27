Деколонизировали ошибочно: харьковчане просят вернуть улицу Новгородскую
На сайте мэрии появилась петиция, в которой харьковчане просят вернуть одной из улиц в Шевченковском районе старое название – Новгородская.
29 апреля по распоряжению мэра Игоря Терехова в Харькове переименовали ряд топонимов. В частности, улица Новгородская получила новое название – Европейская. Однако харьковчане с таким решением не согласны. Люди убеждены, что улицу переименовали ошибочно.
«Предполагаем, что составители списка отождествили название улицы с российским «Новгородом». Однако наименование улицы не имеет никакого отношения к этому городу и России в целом. Улица Новгородская (ударение на третий слог) сформировалась на северной окраине города, в местности, которая на тогдашних планах города сказывалась как «Павловка», в первой половине ХХ века. Название улицы связано с планами дальнейшего развития города — «новым городом», который должен был восстать на этих территориях. Соответственно, название «НовгорОдская» является сугубо харьковским и определенным образом является историческим свидетельством этапов развития города», – пишет автор петиции.
Таким образом, убежден автор, название не должно было попасть под деколонизацию.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деколонизация, переименование, петиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 09:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте мэрии появилась петиция, в которой харьковчане просят вернуть одной из улиц в Шевченковском районе старое название – Новгородская. ".