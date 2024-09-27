Деколонізували помилково: харків’яни просять повернути вулицю Новгородську

На сайті мерії з’явилася петиція, в якій харків’яни просять повернути одній із вулиць у Шевченківському районі стару назву – Новгородська.

29 квітня за розпорядженням мера Ігоря Терехова в Харкові перейменували низку топонімів. Зокрема, вулиця Новгородська отримала нову назву – Європейська. Проте автор петиції з таким рішенням не згоден, він переконаний, що вулицю перейменували помилково.

“Припускаємо, що упорядники списку ототожнили назву вулиці з російським “Новгородом”. Заразом, найменування вулиці не має жодного стосунку до цього міста і до Росії загалом. Вулиця Новгородська (наголос на третій склад) сформувалася на північній околиці міста, у місцевості, яка на тодішніх планах міста позначалася як “Павлівка”, у першій половині ХХ століття. Назва вулиці пов’язана з планами подальшої розбудови міста – “новим гОродом”, який мав повстати на цих територіях. Відповідно, назва “НовгорОдська” є суто харківською і певним чином є історичним свідченням етапів розбудови міста.”, – пише автор петиції.

Таким чином, переконаний автор, назва не мала потрапити під деколонізацію.