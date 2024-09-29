Терехова просять повернути автобусний маршрут у Харкові

Петицію, адресовану на ім’я мера Ігоря Терехова, створили на сайті Харківської міськради.

Мера жителі міста просять відновити 213-й маршрут автобуса. До повномасштабного вторгнення армії РФ цей автобус курсував між станціями метро “Індустріальна” та “Академіка Барабашова”, проїжджаючи на цьому шляху проспекти Ювілейний, Лева Ландау, Тракторобудівників та Героїв Харкова.

“Ігорю Олександровичу, до вас звертаються жителі Салтівки з проханням відновити автобусний маршрут номер 213 від термінала “Індустріальна” через ринок ХТЗ, 25-та лікарня, бул. Богдана Хмельницького, метро “Масельського”, проспект Тракторобудівників, вул. Єдності, 18-та лікарня, просп. Льва Ландау, просп. Ювілейний, станція метро “Академіка Барабашова”, — стверджує автор петиції Олександр Харченко.

Нагадаємо, щоб керівництво міста розглянуло петицію, вона має за 90 днів зібрати 5000 підписів.