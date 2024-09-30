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Грипп, ОРВИ и COVID в Харькове: ситуация с заболеваниями за неделю

Общество 16:12   30.09.2024
Виктория Яковенко
Грипп, ОРВИ и COVID в Харькове: ситуация с заболеваниями за неделю Фото: Харьковский горсовет

Заболеваемость COVID-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 19 по 25 сентября в городе заболело 104 человека, для сравнения – с 12 по 18 августа было 159 лабораторно подтвержденных случаев.

По данным департамента здравоохранения Харьковского горсовета, гриппом и ОРВИ за неделю заболели 850 жителей. Госпитализированных не было.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV–2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета остается вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 16:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость COVID-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 19 по 25 сентября в городе заболело 104 человека, для сравнения – с 12 по 18 августа было 159 лабораторно подтвержденных случаев.".