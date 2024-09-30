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Грип, ГРВІ і COVID у Харкові: ситуація з захворюваннями за тиждень

Суспільство 16:12   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Грип, ГРВІ і COVID у Харкові: ситуація з захворюваннями за тиждень Фото: Харківська міськрада

Захворюваність на COVID-19 трохи знизилась у Харкові. За тиждень із 19 по 25 вересня у місті захворіли 104 людини, для порівняння – з 12 по 18 серпня було 159 лабораторно підтверджених випадків.

За даними департаменту охорони здоров’я Харківської міськради, на грип та ГРВІ за тиждень захворіла 850 жителів. Шпиталізованих не було.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 16:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захворюваність на COVID-19 трохи знизилась у Харкові. За тиждень із 19 по 25 вересня у місті захворіли 104 людини, для порівняння – з 12 по 18 серпня було 159 лабораторно підтверджених випадків.".