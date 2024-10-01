В Харькове на 30% подорожали дизельные генераторы – цены сообщили в мэрии
В Харькове проанализировали цены на генераторы, ведь спрос на устройства автономного питания растет, сообщили в Харьковском горсовете.
По данным мэрии, приобрести такие товары харьковчане могут в специализированных магазинах по продаже строительной техники и электроинструмента.
Цены на бензиновые генераторы в зависимости от мощности (от 1,5 до 7,5 кВт) и производителя составляют в среднем от 10 тыс. до 45 тыс. грн, дизельные (от 3 до 12 кВт) — от 48 тыс. до 150 тыс. грн.
Для зарядки гаджетов и постоянной работы бытовой электротехники используют портативные зарядные станции. Они стоят в среднем от 12 до 80 тыс. грн.
Цены на повербанки варьируются в среднем от 400 до 7 тыс. грн.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году бензиновые генераторы подешевели на 15%, а вот цена на дизельные генераторы выросла на 30%.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторы, міськрада, стоимость, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проанализировали цены на генераторы, ведь спрос на устройства автономного питания растет, сообщили в Харьковском горсовете.".