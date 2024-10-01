У Харкові на 30% подорожчали дизельні генератори – ціни повідомили у мерії
У Харкові проаналізували ціни на генератори, адже попит на пристрої автономного живлення наразі зростає, повідомили у Харківській міськраді.
За даними мерії, придбати такі товари харків’яни можуть у спеціалізованих магазинах з продажу будівельної техніки та електроінструментів.
Ціни на бензинові генератори, залежно від потужності (від 1,5 до 7,5 кВт) та виробника, складають у середньому від 10 тис. до 45 тис. грн, дизельні (від 3 до 12 кВт) – від 48 тис. до 150 тис. грн.
Для заряджання гаджетів та сталої роботи побутової електротехніки використовують портативні зарядні станції. Вони коштують у середньому від 12 тис. до 80 тис. грн.
Ціни на повербанки варіюються в середньому від 400 до 7 тис. грн.
Як повідомили в департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, порівняно з аналогічним періодом минулого року бензинові генератори подешевшали на 15%, а от ціна на дизельні генератори зросла на 30%.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генераторы, міськрада, стоимость, Харків, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проаналізували ціни на генератори, адже попит на пристрої автономного живлення наразі зростає, повідомили у Харківській міськраді.".