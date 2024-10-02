Главврача подозревают в растрате 700 тыс гр во время ремонта больницы Харькова

Следователи сообщили о подозрении в служебной халатности 76-летнему главному врачу одного из медицинских учреждений Харькова, поскольку он не обеспечил ремонт стерилизационного отделения, чем нанес ущерб государству на сумму почти 700 тысяч гривен, сообщила Нацполиция.

В сентябре 2021 года одна из многопрофильных больниц Харькова и физлицо-предприниматель заключили договор о текущем ремонте помещения централизованного стерилизационного здания медучреждения.

Но следователи установили, что объемы и стоимость фактически произведенного ремонта не соответствуют данным, указанным в смете отчетной документации. Мастера не отремонтировали пол, не уложили линолеум, не оштукатурили и не покрасили стены, не установили кондиционер. Также не соответствует действительности количество использованных смесей для выравнивания и покраски стен и деталей для монтажных работ.

Подозреваемый, зная о несоответствии, лично подписал акты приемки выполненных строительных работ с недостоверными сведениями.

Следователи сообщили главврачу о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УКУ.

76-летнему мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.