Головлікаря підозрюють у розтраті 700 тис грн під час ремонту лікарні Харкова

Слідчі повідомили про підозру у службовій недбалості 76-річному головному лікарю одного з медичних закладів Харкова, бо він не забезпечив виконання ремонту стерилізаційного відділення, чим завдав збиток державі на суму майже 700 тисяч гривень, повідомила Нацполіція.

У вересні 2021 року одна з багатопрофільних лікарень Харкова та фізична особа-підприємець уклали договір щодо поточного ремонту приміщення централізованої стерилізаційної будівлі медзакладу.

Але слідчі встановили, що об’єми і вартість фактично зробленого не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Майстри не відремонтували підлогу, не уклали лінолеум, не поштукатурили і не пофарбували стіни, не встановили кондиціонер. Також не відповідає дійсності кількість використаних сумішей для вирівнювання і фарбування стін та деталей для робіт з монтажу.

Підозрюваний, знаючи про невідповідність цих показників, особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями.

Слідчі повідомили головному лікарю про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ.

76-річному чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення.