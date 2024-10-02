ГСЧС: 128 пожаров возникло в области за сутки, 17 из них – из-за обстрелов

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.

«За сутки в Харьковской области зафиксировано 17 пожаров из-за вражеских обстрелов в Чугуевском, Купянском, Изюмском и Харьковском районе области. 14 раз выезжали подразделения ГСЧС и 3 ГПК-Коммунальщик. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и сухая трава», – уточнили в ГСЧС.

Также 94 пожара возникло в природных экосистемах Харьковщины на общей площади около 103 га. А всего за сутки спасатели выезжали тушить 128 возгораний.