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ГСЧС: 128 пожаров возникло в области за сутки, 17 из них – из-за обстрелов

Происшествия 09:11   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 128 пожаров возникло в области за сутки, 17 из них – из-за обстрелов

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе. 

«За сутки в Харьковской области зафиксировано 17 пожаров из-за вражеских обстрелов в Чугуевском, Купянском, Изюмском и Харьковском районе области. 14 раз выезжали подразделения ГСЧС и 3 ГПК-Коммунальщик. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и сухая трава», – уточнили в ГСЧС.

Также 94 пожара возникло в природных экосистемах Харьковщины на общей площади около 103 га. А всего за сутки спасатели выезжали тушить 128 возгораний.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 09:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе. ".