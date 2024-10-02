ГСЧС: 128 пожаров возникло в области за сутки, 17 из них – из-за обстрелов
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе.
«За сутки в Харьковской области зафиксировано 17 пожаров из-за вражеских обстрелов в Чугуевском, Купянском, Изюмском и Харьковском районе области. 14 раз выезжали подразделения ГСЧС и 3 ГПК-Коммунальщик. Горели жилые дома, хозяйственные постройки и сухая трава», – уточнили в ГСЧС.
Также 94 пожара возникло в природных экосистемах Харьковщины на общей площади около 103 га. А всего за сутки спасатели выезжали тушить 128 возгораний.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 09:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли за сутки в регионе. ".