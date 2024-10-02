ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли
У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні.
“За добу в Харківській області зафіксовано 17 пожеж через ворожі обстріли у Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районі області. 14 разів виїжджали підрозділи ДСНС та 3 ДПК-Комунальник. Горіли житлові будинки, господарські будівлі та суха трава”, – уточнили ДСНС.
Також 94 пожежі виникли у природних екосистемах Харківщини на загальній площі близько 103 га. А за добу рятувальники виїжджали гасити 128 загорянь.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 09:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні. ".