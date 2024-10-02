Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли

Події 09:11   02.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні. 

“За добу в Харківській області зафіксовано 17 пожеж через ворожі обстріли у Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районі області. 14 разів виїжджали підрозділи ДСНС та 3 ДПК-Комунальник. Горіли житлові будинки, господарські будівлі та суха трава”, – уточнили ДСНС.

Також 94 пожежі виникли у природних екосистемах Харківщини на загальній площі близько 103 га. А за добу рятувальники виїжджали гасити 128 загорянь.

Читайте також: Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
Головні новини Харкова 2 жовтня: удари КАБів по Харкову та області, поранені
02.10.2024, 09:15
ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли
ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли
02.10.2024, 09:11
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 22:15
Вранці ЗС РФ вдарили по Куп’янську – Синєгубов, обстріли не припиняються добу
Вранці ЗС РФ вдарили по Куп’янську – Синєгубов, обстріли не припиняються добу
02.10.2024, 08:51
Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової
Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової
02.10.2024, 08:53
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харкову та Дергачах (фото)
02.10.2024, 08:31

Новини за темою:

09:14
ДСНС: 6 пожеж у Харківській області виникло через обстріли, 71 – в екосистемах
21:13
Палав очерет. ДСНС загасила пожежу, що виникла через удар КАБом по Харкову
08:02
ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини
08:23
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
19:25
ДСНС: у Малій Данилівці п’ять постраждалих, у Харкові “приліт” по підприємству

Ви читали новину: «ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 09:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні. ".