ДСНС: 128 пожеж виникло в області за добу, 17 з них – через обстріли

У пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли за добу в регіоні.

“За добу в Харківській області зафіксовано 17 пожеж через ворожі обстріли у Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районі області. 14 разів виїжджали підрозділи ДСНС та 3 ДПК-Комунальник. Горіли житлові будинки, господарські будівлі та суха трава”, – уточнили ДСНС.

Також 94 пожежі виникли у природних екосистемах Харківщини на загальній площі близько 103 га. А за добу рятувальники виїжджали гасити 128 загорянь.