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Сгорели дома, пенсионерку госпитализировали из-за обстрела Дергачевщины (фото)

Происшествия 13:05   02.10.2024
Виктория Яковенко
Сгорели дома, пенсионерку госпитализировали из-за обстрела Дергачевщины (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Пожар, который произошел в селе Дубовка на Харьковщине 1 октября в результате вражеских обстрелов, охватил около 5 га открытой территории.

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, пожар потушили. В селе сгорели 15 частных домов и три гражданских автомобиля. Пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами головы и конечностей. Сейчас угрозы жизни женщины нет, она в стабильном состоянии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар, который произошел в селе Дубовка на Харьковщине 1 октября в результате вражеских обстрелов, охватил около 5 га открытой территории.".