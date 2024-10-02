Сгорели дома, пенсионерку госпитализировали из-за обстрела Дергачевщины (фото)

Пожар, который произошел в селе Дубовка на Харьковщине 1 октября в результате вражеских обстрелов, охватил около 5 га открытой территории.

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, пожар потушили. В селе сгорели 15 частных домов и три гражданских автомобиля. Пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами головы и конечностей. Сейчас угрозы жизни женщины нет, она в стабильном состоянии.