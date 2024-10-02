Сгорели дома, пенсионерку госпитализировали из-за обстрела Дергачевщины (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
Пожар, который произошел в селе Дубовка на Харьковщине 1 октября в результате вражеских обстрелов, охватил около 5 га открытой территории.
Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, пожар потушили. В селе сгорели 15 частных домов и три гражданских автомобиля. Пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами головы и конечностей. Сейчас угрозы жизни женщины нет, она в стабильном состоянии.
Читайте также: Пожар, разрушения, раненые: результаты обстрела Дергачей, Черкасской Лозовой
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дубовка, задоренко, обстрел, ожоги, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сгорели дома, пенсионерку госпитализировали из-за обстрела Дергачевщины (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар, который произошел в селе Дубовка на Харьковщине 1 октября в результате вражеских обстрелов, охватил около 5 га открытой территории.".