Згоріли будинки, пенсіонерку госпіталізували через обстріл Дергачівщини (фото)

Пожежа, яка сталася в селі Дубівка на Харківщині 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 га відкритої території.

Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, наразі пожежу загасили. У селі згоріли 15 приватних будинків та три цивільні автівки. Постраждала 75-річна жінка, її шпиталізували з опіками голови та кінцівок. Наразі загрози життю жінки немає, вона у стабільному стані.