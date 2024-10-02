Згоріли будинки, пенсіонерку госпіталізували через обстріл Дергачівщини (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
Пожежа, яка сталася в селі Дубівка на Харківщині 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 га відкритої території.
Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, наразі пожежу загасили. У селі згоріли 15 приватних будинків та три цивільні автівки. Постраждала 75-річна жінка, її шпиталізували з опіками голови та кінцівок. Наразі загрози життю жінки немає, вона у стабільному стані.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дубовка, задоренко, обстріл, ожоги, пожежа, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, яка сталася в селі Дубівка на Харківщині 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 га відкритої території.".