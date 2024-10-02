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Згоріли будинки, пенсіонерку госпіталізували через обстріл Дергачівщини (фото)

Події 13:05   02.10.2024
Вікторія Яковенко
Згоріли будинки, пенсіонерку госпіталізували через обстріл Дергачівщини (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

Пожежа, яка сталася в селі Дубівка на Харківщині 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 га відкритої території.

Як повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, наразі пожежу загасили. У селі згоріли 15 приватних будинків та три цивільні автівки. Постраждала 75-річна жінка, її шпиталізували з опіками голови та кінцівок. Наразі загрози життю жінки немає, вона у стабільному стані.

Читайте також: Пожежа, руйнування, поранені: результати обстрілу Дергачів, Черкаської Лозової

Автор: Вікторія Яковенко
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Згоріли будинки, пенсіонерку госпіталізували через обстріл Дергачівщини (фото)
Згоріли будинки, пенсіонерку госпіталізували через обстріл Дергачівщини (фото)
02.10.2024, 13:05

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, яка сталася в селі Дубівка на Харківщині 1 жовтня внаслідок ворожих обстрілів, охопила близько 5 га відкритої території.".