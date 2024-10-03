2 раненых – РФ атаковала БпЛА остановку транспорта в Купянске на Харьковщине
3 октября в 15:00 россияне нанесли удар дроном-камикадзе по остановке в Купянске, где находились люди, сообщили в Нацполиции.
С осколочными ранениями госпитализировали 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, БПЛА, дрон, купянск, Нацполиция, остановка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 18:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября в 15:00 россияне нанесли удар дроном-камикадзе по остановке в Купянске, где находились люди, сообщили в Нацполиции.".