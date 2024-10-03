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2 раненых – РФ атаковала БпЛА остановку транспорта в Купянске на Харьковщине

Происшествия 18:22   03.10.2024
Оксана Якушко
2 раненых – РФ атаковала БпЛА остановку транспорта в Купянске на Харьковщине

3 октября в 15:00 россияне нанесли удар дроном-камикадзе по остановке в Купянске, где находились люди, сообщили в Нацполиции.

С осколочными ранениями госпитализировали 44-летнего мужчину и 16-летнюю девушку.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября в 15:00 россияне нанесли удар дроном-камикадзе по остановке в Купянске, где находились люди, сообщили в Нацполиции.".