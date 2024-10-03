2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині
3 жовтня о 15:00 росіяни завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, де перебували люди, повідомили в Нацполіції.
Із осколковими пораненнями ушпиталили 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, БПЛА, дрон, куп'янск, Нацполиция, остановка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 18:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня о 15:00 росіяни завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, де перебували люди, повідомили в Нацполіції.".