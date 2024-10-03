2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині

3 жовтня о 15:00 росіяни завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, де перебували люди, повідомили в Нацполіції.

Із осколковими пораненнями ушпиталили 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину.