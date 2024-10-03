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2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині

Події 18:22   03.10.2024
Оксана Якушко
2 поранених – РФ атакувала БпЛА зупинку транспорту у Купʼянську на Харківщині

3 жовтня о 15:00 росіяни завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, де перебували люди, повідомили в Нацполіції.

Із осколковими пораненнями ушпиталили 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину.

Читайте також: Четверо постраждалих, із них двоє волонтерів, через удар дроном на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 жовтня о 15:00 росіяни завдали удару дроном-камікадзе по зупинці в Куп’янську, де перебували люди, повідомили в Нацполіції.".