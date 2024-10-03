Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Отключения света связаны со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины.
«В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений. Уважаемые потребители! Просим с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения», — написала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
Читайте также: Четыре КАБа ударили по пригороду Харькова: возможны перебои со светом (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, графики, електрика, новости Харькова, отключения;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения света связаны со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины".