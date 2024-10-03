Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго

Отключения света связаны со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины.

«В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений. Уважаемые потребители! Просим с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения», — написала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».