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Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго

Общество 10:50   03.10.2024
Оксана Горун
Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Отключения света связаны со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины.

«В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений. Уважаемые потребители! Просим с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения», — написала пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключения света связаны со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины".