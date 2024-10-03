Аварійні графіки відключень світла запровадили в Харкові й області – обленерго

Відключення світла пов’язані зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України.

“У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень. Шановні споживачі! Просимо з розумінням поставитися до обмеження електропостачання“, – написала пресслужба АТ “Харківобленерго”.