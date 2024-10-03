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Аварійні графіки відключень світла запровадили в Харкові й області – обленерго

Суспільство 10:50   03.10.2024
Оксана Горун
Аварійні графіки відключень світла запровадили в Харкові й області – обленерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Відключення світла пов’язані зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України.

У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень. Шановні споживачі! Просимо з розумінням поставитися до обмеження електропостачання“, – написала пресслужба АТ “Харківобленерго”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відключення світла пов’язані зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі України".