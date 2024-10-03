Более 200 детей с семьями вывезли из Купянщины Харьковской области
С 9 сентября из 29 населенных пунктов Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад Харьковской области выехали в безопасные места более 200 детей с семьями, сообщила ХОВА.
Сейчас на Купянском направлении сейчас продолжаются интенсивные бои. Россияне ежедневно наносят удары по безоружным людям и инфраструктуре. Риски для безопасности гражданских сверхвысокие.
«Учитывая ситуацию с безопасностью, в области продолжается плановая принудительная эвакуация семей с детьми с опасных территорий Купянского района. Всех эвакуированных людей обеспечиваем комплексной гуманитарной помощью, психологическим, медицинским и юридическим сопровождением, временным жильем, а также финансовой поддержкой», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Для обеспечения безопасности населения действует круглосуточная бесплатная «горячая линия» по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Купянщина, Олег Синегубов, Харьковская область, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 22:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 сентября из 29 населенных пунктов Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад Харьковской области выехали в безопасные места более 200 детей с семьями, сообщила ХОВА.".