Более 200 детей с семьями вывезли из Купянщины Харьковской области

С 9 сентября из 29 населенных пунктов Купянской, Куриловской и Кондрашевской громад Харьковской области выехали в безопасные места более 200 детей с семьями, сообщила ХОВА.

Сейчас на Купянском направлении сейчас продолжаются интенсивные бои. Россияне ежедневно наносят удары по безоружным людям и инфраструктуре. Риски для безопасности гражданских сверхвысокие.

«Учитывая ситуацию с безопасностью, в области продолжается плановая принудительная эвакуация семей с детьми с опасных территорий Купянского района. Всех эвакуированных людей обеспечиваем комплексной гуманитарной помощью, психологическим, медицинским и юридическим сопровождением, временным жильем, а также финансовой поддержкой», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Для обеспечения безопасности населения действует круглосуточная бесплатная «горячая линия» по вопросам эвакуации по номеру 0-800-33-92-91.