Понад 200 дітей із родинами вивезли з Куп’янщини Харківської області

З 9 вересня із 29 населених пунктів Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад Харківської області виїхали у безпечні місця понад 200 дітей із сім’ями, повідомила ХОВА.

Наразі на Куп‘янському напрямку зараз тривають інтенсивні бої. Росіяни щодня завдають ударів по беззбройних людях та інфраструктурі. Ризики для безпеки цивільних є надвисокими.

«Враховуючи безпекову ситуацію, в області триває планова примусова евакуація родин з дітьми з небезпечних територій Куп’янського району. Всіх евакуйованих людей забезпечуємо комплексною гуманітарною допомогою, психологічним, медичним і юридичним супроводом, тимчасовим житлом, а також фінансовою підтримкою», –повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для забезпечення безпеки населення, діє цілодобова безкоштовна «гаряча лінія» з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91.