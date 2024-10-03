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Понад 200 дітей із родинами вивезли з Куп’янщини Харківської області

Суспільство 22:53   03.10.2024
Оксана Якушко
Понад 200 дітей із родинами вивезли з Куп’янщини Харківської області

З 9 вересня із 29 населених пунктів Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад Харківської області виїхали у безпечні місця понад 200 дітей із сім’ями, повідомила ХОВА.

Наразі на Куп‘янському напрямку зараз тривають інтенсивні бої. Росіяни щодня завдають ударів по беззбройних людях та інфраструктурі. Ризики для безпеки цивільних є надвисокими.

«Враховуючи безпекову ситуацію, в області триває планова примусова евакуація родин з дітьми з небезпечних територій Куп’янського району. Всіх евакуйованих людей забезпечуємо комплексною гуманітарною допомогою, психологічним, медичним і юридичним супроводом, тимчасовим житлом, а також фінансовою підтримкою», –повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для забезпечення безпеки населення, діє цілодобова безкоштовна «гаряча лінія» з питань евакуації за номером 0-800-33-92-91.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 22:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 вересня із 29 населених пунктів Куп’янської, Курилівської та Кіндрашівської громад Харківської області виїхали у безпечні місця понад 200 дітей із сім’ями, повідомила ХОВА.".