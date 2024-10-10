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Что с реками на Харьковщине: уровень воды – ниже минимума

Общество 13:28   10.10.2024
Виктория Яковенко
Что с реками на Харьковщине: уровень воды – ниже минимума Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Региональном центре по гидрометеорологии проанализировали состояние воды в реках Харьковщины.

«Погодные условия первой декады октября обусловили содержание низкой осенней межени на реках области. За прошедшие десять суток на реках наблюдались незначительные суточные колебания уровней воды с разными тенденциями к концу периода от – 3 см до + 10 см», — отметили синоптики.

По состоянию на 10 октября, по данным специалистов, на реке Северский Донец возле села Яремовка текущий уровень воды удерживается на 15 см ниже минимальной отметки многолетнего периода октября.

«На реке Северский Динец возле села Протопоповка, на реке Уды у поселка Безлюдовка текущие уровни воды достигли показателя минимума первой декады октября за многолетний период октября», — добавили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 13:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии проанализировали состояние воды в реках Харьковщины.".