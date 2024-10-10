Что с реками на Харьковщине: уровень воды – ниже минимума
В Региональном центре по гидрометеорологии проанализировали состояние воды в реках Харьковщины.
«Погодные условия первой декады октября обусловили содержание низкой осенней межени на реках области. За прошедшие десять суток на реках наблюдались незначительные суточные колебания уровней воды с разными тенденциями к концу периода от – 3 см до + 10 см», — отметили синоптики.
По состоянию на 10 октября, по данным специалистов, на реке Северский Донец возле села Яремовка текущий уровень воды удерживается на 15 см ниже минимальной отметки многолетнего периода октября.
«На реке Северский Динец возле села Протопоповка, на реке Уды у поселка Безлюдовка текущие уровни воды достигли показателя минимума первой декады октября за многолетний период октября», — добавили синоптики.
Читайте также: Из-за жары фиксируют спад уровня воды в реках Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: воды, октябрь, реки, синоптики, уровень, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что с реками на Харьковщине: уровень воды – ниже минимума»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 13:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии проанализировали состояние воды в реках Харьковщины.".