Що з річками на Харківщині: рівень води – нижчий за мінімум
Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
У Регіональному центрі з гідрометеорології проаналізували стан води у річках Харківщини.
«Погодні умови першої декади жовтня зумовили утримання низької осінньої межені на річках області. За минулі десять діб на річках спостерігалися незначні добові коливання рівнів води з різними тенденціями на кінець періоду від – 3 см до + 10 см», – зазначили синоптики.
Станом на 10 жовтня, за даними фахівців, на річці Сіверський Дінець біля села Яремівка поточний рівень води утримується на 15 см нижче за мінімальну позначку багаторічного періоду жовтня.
«На річці Сіверський Дінець біля села Протопопівка, на річці Уди біля селища Безлюдівка поточні рівні води досягли показника мінімуму першої декади жовтня за багаторічний період жовтня», – додали синоптики.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології проаналізували стан води у річках Харківщини.".