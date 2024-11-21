Значні опади на Харківщині: синоптики повідомили, як це позначиться на річках

Протягом 21-23 листопада на території Харкова та області очікується погіршення погодних умов. Зокрема, будуть значні опади – переважно дощ, місцями – з мокрим снігом.

«Такі погодні умови, впродовж 22 – 25 листопада, сприятимуть підйомам рівнів води на річках Харківської області на 1 – 10 см за добу. На річці Уди біля селища Безлюдівка можливий більш інтенсивний добовий підйом рівня води на 20 – 40 см (без негативних наслідків), обумовлений добіганням міського стоку», – розповіли у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Рівень небезпеки – зелений, додали синоптики.