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Значительные осадки в Харькове и области: как это скажется на реках

Общество 16:27   21.11.2024
Виктория Яковенко
Значительные осадки в Харькове и области: как это скажется на реках Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

21-23 ноября на территории Харькова и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, будут сильные осадки — преимущественно дождь, местами — с мокрым снегом.

«Такие погодные условия, в течение 22-25 ноября, будут способствовать подъемам уровней воды на реках Харьковской области на 1-10 см зав сутки. На реке Уды возле поселка Безлюдовка возможен более интенсивный суточный подъем уровня воды на 20 – 40 см (без негативных последствий), обусловленный добегом городского стока», — рассказали в Региональном центре гидрометеорологии.

Уровень опасности – зеленый, добавили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21-23 ноября на территории Харькова и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, будут сильные осадки — преимущественно дождь, местами — с мокрым снегом.".