Значительные осадки в Харькове и области: как это скажется на реках

21-23 ноября на территории Харькова и области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, будут сильные осадки — преимущественно дождь, местами — с мокрым снегом.

«Такие погодные условия, в течение 22-25 ноября, будут способствовать подъемам уровней воды на реках Харьковской области на 1-10 см зав сутки. На реке Уды возле поселка Безлюдовка возможен более интенсивный суточный подъем уровня воды на 20 – 40 см (без негативных последствий), обусловленный добегом городского стока», — рассказали в Региональном центре гидрометеорологии.

Уровень опасности – зеленый, добавили синоптики.