Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки было 23 атаки
Фото: Генштаб ВСУ
Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки он атаковал 23 раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
Силы обороны отбивали вражеские штурмы в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосиново, Вишневого и Песчаного.
На севере Харьковщины враг один раз безуспешно пытался штурмовать вблизи села Тихое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 10:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки он атаковал 23 раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".