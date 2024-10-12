Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки было 23 атаки

Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки он атаковал 23 раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

Силы обороны отбивали вражеские штурмы в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосиново, Вишневого и Песчаного.

На севере Харьковщины враг один раз безуспешно пытался штурмовать вблизи села Тихое.