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Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки было 23 атаки

Происшествия 10:05   12.10.2024
Елена Нагорная
Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки было 23 атаки Фото: Генштаб ВСУ

Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки он атаковал 23 раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

Силы обороны отбивали вражеские штурмы в районах Петропавловки, Степовой Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосиново, Вишневого и Песчаного.

На севере Харьковщины враг один раз безуспешно пытался штурмовать вблизи села Тихое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 10:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки он атаковал 23 раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".