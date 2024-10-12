Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки
Фото: Генштаб ЗСУ
Супротивник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу він атакував 23 рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
Сили оборони відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.
На півночі Харківщини ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу села Тихе.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 10:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу він атакував 23 рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00".