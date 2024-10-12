Live
  • Сб 12.10.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки

Події 10:05   12.10.2024
Олена Нагорна
Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки Фото: Генштаб ЗСУ

Супротивник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу він атакував 23 рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

Сили оборони відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

На півночі Харківщини ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу села Тихе.

Читайте також: Лінія фронту без змін – ISW не підтверджує просування РФ на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Опубліковані фото наслідків «прильоту» КАБа під Харковом увечері в п’ятницю
Опубліковані фото наслідків «прильоту» КАБа під Харковом увечері в п’ятницю
12.10.2024, 10:47
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові
Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові
12.10.2024, 10:23
Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті
Вечірні вибухи: «прильоти» КАБів зафіксували в Харкові та передмісті
11.10.2024, 22:39
Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки
Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки
12.10.2024, 10:05
Куп’янськ у п’ятницю закидали КАБами, зокрема термобаричними ОДАБ-1500
Куп’янськ у п’ятницю закидали КАБами, зокрема термобаричними ОДАБ-1500
12.10.2024, 09:52

Новини за темою:

18:00
Росіяни атакували позиції ЗСУ біля Вовчанська на Харківщині – Генштаб
18:31
15 разів росіяни атакували на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
18:17
11 разів росіяни штурмували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – ГШ
17:29
20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
17:40
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Супротивник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу він атакував 23 рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00".