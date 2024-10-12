Генштаб: ворог активізувався на Куп’янському напрямку, за добу було 23 атаки

Супротивник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу він атакував 23 рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

Сили оборони відбивали ворожі штурми неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

На півночі Харківщини ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу села Тихе.