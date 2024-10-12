Купянск в пятницу забрасывали КАБами, в том числе термобарическими ОДАБ-1500

13 корректируемых авиабомб, из которых два советских термобарических снаряда ОДАБ-1500, сбросила авиация РФ на Купянск Харьковской области 11 октября.

Об этом сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, в результате этих атак погибли мужчина и женщина и еще 12 человек пострадали — шестеро мужчин и столько же женщин.

Накануне в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что ОДАБ-1500 враг использовал около 15:30. В результате авиаудара на нескольких улицах были повреждены по меньшей мере 25 частных домов. Погиб 57-летний мужчина. Взрывные ранения получили 68, 69, 85-летние женщины и 64-летний мужчина. У 78-летней женщины острая реакция на стресс.