Куп’янськ у п’ятницю закидали КАБами, зокрема термобаричними ОДАБ-1500

13 керованих авіабомб, з яких два радянські термобаричні снаряди ОДАБ-1500, скинула авіація РФ на Куп’янськ Харківської області 11 жовтня.

Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, внаслідок цих атак загинули чоловік і жінка та ще 12 людей постраждали – шестеро чоловіків і стільки ж жінок.

Напередодні в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що ОДАБ-1500 ворог використав близько 15:30. Внаслідок авіаудару на кількох вулицях було пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків. Загинув 57-річний чоловік. Вибухові поранення отримали 68, 69, 85-річні жінки та 64-річний чоловік. 78-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.