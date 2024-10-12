Куп’янськ у п’ятницю закидали КАБами, зокрема термобаричними ОДАБ-1500
13 керованих авіабомб, з яких два радянські термобаричні снаряди ОДАБ-1500, скинула авіація РФ на Куп’янськ Харківської області 11 жовтня.
Про це повідомляє начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко. За його даними, внаслідок цих атак загинули чоловік і жінка та ще 12 людей постраждали – шестеро чоловіків і стільки ж жінок.
Напередодні в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що ОДАБ-1500 ворог використав близько 15:30. Внаслідок авіаудару на кількох вулицях було пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків. Загинув 57-річний чоловік. Вибухові поранення отримали 68, 69, 85-річні жінки та 64-річний чоловік. 78-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 09:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 керованих авіабомб, з яких два радянські термобаричні снаряди ОДАБ-1500, скинула авіація РФ на Куп’янськ Харківської області 11 жовтня.".