Курский выступ или санитарная зона на Харковщине: Машовец — о выборе Путина

В резерве группировки противника «Белгород», частично задействованной на севере Харьковщины и на Купянском направлении, есть до 6,5 тысяч солдат, до 75 танков, до 68 ББМ, до 64 артсистем разных типов и не более четырех РСЗО.

Об этом сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и уточнил, что по количеству личного состава это уверенное «третье место». В резерве на Краматорском направлении есть до 8,8 тысячи оккупантов, а на Покровском – чуть больше 15 тысяч.

Аналитик рассказал, что в оперативном резерве так называемой “первой очереди”, которую противник может ввести в бой на Харьковском направлении в течение 24-х часов, есть два полка из состава 6-й общевойсковой армии (ГВ «Белгород») — 83-й мотострелковый (один из батальонов уже воюет в районе Волчанска) и 15-й танковый (два батальона задействованы в качестве усиления на Купянском направлении). Помимо этого есть еще два резервных полка из 6-й общевойсковой армии и 11-го армейского корпуса.

“6-я общевойсковая армия противника главными силами оперирует в сторону Волчанска и частью сил «помогает» в полосе ГВ «Запад», по направлению Синьковка — Петропавловка. В свою очередь, 11-й армейский корпус пробует рваться на село Липцы. У обоих, скажем так, получается «не очень»…”, — пишет Машовец.

По мнению обозревателя, замысел командования 6-й общевойсковой армии противника состоит в том, чтобы прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска, форсировать реку Волчья на участке от места ее впадения в Северский Донец до района села Волчанские Хутора и в дальнейшем ввести в бой два неполных полка из резерва первой очереди. Этот план, добавил Машовец, выглядит проблематичным после потери россиянами позиций на территории Агрегатного завода в Волчанске и попыток продвинуться через село Тихое.

“Командование 6-й общевойсковой армии упорно не пускает свой резерв «в дело». Почему? А потому что если его задействовать, то потом будет нечем «прорываться на Великий Бурлук», потому что все что было у генерала Лапина в загашнике (в том числе из состава недоформированных дивизий 14-го АК и 6-й ОВА, соответственно – 71-й и 68-й МСД), поехало «вытеснять ВСУ» из Курской области”, — пояснил аналитик.

Машовец выразил уверенность, что между ликвидацией «курского аппендикса» и созданием мифической санитарной зоной в Харьковской области Путин выберет первое.

“Все, что сейчас пытается отбить Суджу у ВСУ, в противном случае приехало бы под Волчанск и Купянск, и мы в таком случае имели бы в Харьковской области (и по всей вероятности, в Сумской), что-то гораздо хуже, чем Покровское направление», — резюмировал обозреватель.