Курський виступ чи санітарна зона на Харківщині: Машовець – про вибір Путіна

У резерві угруповання супротивника “Бєлгород”, частково задіяного на півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку, є до 6,5 тисяч солдатів, до 75 танків, до 68 ББМ, до 64 артсистем різних типів та не більше ніж чотири РСЗВ.

Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець та уточнив, що за кількістю особового складу це впевнене “третє місце”. У резерві на Краматорському напрямку є до 8,8 тисячі окупантів, а на Покровському – трохи більш як 15 тисяч.

Аналітик розповів, що в оперативному резерві так званої “першої черги”, яку супротивник може ввести в бій на Харківському напрямку протягом 24-х годин, є два полки зі складу 6-ї загальновійськової армії (УВ “Бєлгород”) – 83-й мотострілецький (один з батальйонів вже воює в районі Вовчанська) та 15-й танковий (два батальйони задіяні як посилення на Куп’янському напрямку). Крім цього є ще два резервні полки з 6-ї загальновійськової армії та 11-го армійського корпусу.

“6-та загальновійськова армія супротивника головними силами оперує у бік Вовчанська і частиною сил “допомагає” у смузі УВ “Захід”, у напрямку Синьківка – Петропавлівка. Своєю чергою, 11-й армійський корпус намагається рватися на село Липці. В обох, скажімо так, виходить “не дуже”, – пише Машовець.

На переконання оглядача, задум командування 6-ї загальновійськової армії супротивника полягає в тому, щоб прорвати українську оборону поблизу Вовчанська, форсувати річку Вовча на ділянці від місця її впадання в Сіверський Донець до району села Вовчанські Хутори й надалі ввести в бій два неповні полки з резерву першої черги. Цей план, додав Машовець, виглядає проблематичним після втрати росіянами позицій на території Агрегатного заводу у Вовчанську та спроб просунутися через село Тихе.

“Командування 6-ї загальновійськової армії завзято не пускає свій резерв “у справу”. Чому? А тому, що якщо його задіяти, то потім не буде чим “прориватися на Великий Бурлук”, тому що все що було у генерала Лапіна в загашнику (у тому числі зі складу недоформованих дивізій 14-го АК і 6-ї ОВА), поїхало “витісняти ЗСУ” з Курської області”, – пояснив аналітик.

Машовець висловив упевненість, що між ліквідацією “курського апендикса” та створенням міфічної санітарної зони в Харківській області Путін обере перше.

“Усе, що зараз намагається відбити Суджу у ЗСУ, інакше приїхало б під Вовчанськ та Куп’янськ, і ми в такому разі мали б у Харківській області (і ймовірно, у Сумській), щось набагато гірше, ніж Покровський напрямок “, – резюмував оглядач.