Об активизации войск РФ на севере Харьковщины сообщил Федоренко из «Ахиллеса»

Войска РФ активизировались не только на Купянском направлении, о чем утром 12 октября сообщил Генштаб ВСУ, но и в районах Глубокого и Волчанска на севере Харьковщины, отметил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его оценке, на Купянском направлении противник «достаточно активен» и применяет значительное количество сил и средств, чтобы достичь поставленной цели — дойти до берега реки Оскол и в дальнейшем до Купянска-Узлового.

“И под эту задачу применяет объективно все имеющееся вооружение, активно применяет авиацию и пытается эту задачу выполнить. За предыдущие периоды имели незначительные, но тактические успехи на поле боя. На текущий момент благодаря объединенной сложной работе Сил обороны удалось достаточно существенно притормозить наступление противника. То есть противник не смог выйти на левобережье Оскола и закрепиться на текущий момент. И в эти минуты идут тяжелые бои. Но мы видим, что ударно-штурмовой потенциал противника, несмотря на многочисленные потери, пока остается, поэтому так или иначе они будут давить”, — прогнозирует Федоренко.

Он отметил, что более активны оккупанты и в районе Волчанска, они пытаются полностью оккупировать город.

“Некоторые позиции переходят из рук в руки, с некоторых позиций Силам обороны удалось вытеснить противника. Потому инициатива продолжает оставаться в руках СОУ”, — заверил комбат.

В районе Глубокого военные РФ также повысили интенсивность ведения боевых действий, продолжил Федоренко.

“Они пытаются поднять и поставить в строй всех, кто не должен штурмовать. Это тыловые службы, занимающиеся обеспечением. И под это специально привлекли подразделение «Ахмат», имеющее полную санкцию на принуждение российского оккупанта. И так или иначе фиксируется увеличение количества живой силы и техники”, — добавил комбат.