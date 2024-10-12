Війська РФ також активізувалися на півночі Харківщини – Федоренко з “Ахіллеса”

Війська РФ активізувалися не лише на Куп’янському напрямку, про що вранці 12 жовтня повідомив Генштаб ЗСУ, а й у районах Глибокого та Вовчанська на півночі Харківщини, зазначив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

За його оцінкою, на Куп’янському напрямку супротивник “достатньо активний” і застосовує значну кількість сил та засобів, щоб досягти поставленої мети – дійти до берега річки Оскіл і надалі до Куп’янська-Вузлового.

“І під це завдання застосовує об’єктивно все наявне озброєння, активно застосовує авіацію і намагається це завдання виконати. За попередні періоди мав незначні, але тактичні успіхи на полі бою. На поточний момент завдяки об’єднаній складній роботі Сил оборони вдалося достатньо суттєво пригальмувати наступ противника. Тобто противник не зміг вийти на лівобережжя Осколу і закріпитися на поточний момент. І в ці хвилини йдуть важкі бої. Але ми вбачаємо, що ударно-штурмовий потенціал противника попри численні втрати поки що залишається, тому так чи інакше вони будуть тиснути”, – прогнозує Федоренко.

Він зазначив, що більш активні окупанти й у районі Вовчанська, вони намагаються повністю окупувати місто.

“Деякі позиції є перехідними з рук у руки, з деяких позицій Силам оборони вдалося витиснути противника. Тому ініціатива продовжує залишатися в руках СОУ”, – запевнив комбат.

У районі Глибокого військові РФ також підвищили інтенсивність ведення бойових дій, продовжив Федоренко.

“Вони намагаються підняти та поставити до строю всіх, хто не мав би штурмувати. Це тилові служби, ті, хто займаються забезпеченням. І під це спеціально залучили підрозділ «Ахмат», який має повну санкцію на примус російського окупанта. І також так чи інакше фіксується збільшення кількості живої сили та техніки”, – додав комбат.