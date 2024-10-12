Подвал-укрытие в одном из харьковских зданий хотят забрать у фирмы через суд
Прокуратура в суде потребует от акционерного общества вернуть государству укрытие в здании на улице Конторской в Харькове.
Трехэтажное нежилое здание принадлежит фирме, а вот защитное сооружение гражданской защиты в подвале общей площадью 300 квадратных метров и вместимостью 300 человек выбыло из госсобственности противоправно, утверждают в Харьковской облпрокуратуре.
Также в ведомстве подчеркивают, что есть прямой законодательный запрет на передачу защитных сооружений в частную собственность, а этот объект вообще учитывается как подвал, что не отражает реального специального правового статуса.
«При таких обстоятельствах спорный объект является ограниченно оборотоспособным, он принадлежит государству и не может находиться в частной собственности, в связи с чем осуществление любых действий по изменению собственника этого имущества является неправомерным», — отметили в прокуратуре.
Иск об устранении препятствий в пользовании и распоряжении укрытием подан в Хозяйственный суд Харьковской области в интересах государства в лице Фонда госимущества Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: укрытие, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура в суде потребует от акционерного общества вернуть государству укрытие в здании на улице Конторской в Харькове.".