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Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд

Суспільство 18:30   12.10.2024
Олена Нагорна
Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд

Прокуратура в суді вимагатиме від акціонерного товариства повернути державі укриття у будівлі на вулиці Конторській у Харкові.

Триповерхова нежитлова будівля належить фірмі, а ось захисна споруда цивільного захисту у підвалі загальною площею 300 квадратних метрів та місткістю 300 осіб вибула з держвласності протиправно, стверджують у Харківській облпрокуратурі.

Також у відомстві підкреслюють, що є пряма законодавча заборона на передачу захисних споруд у приватну власність, а цей об’єкт взагалі обліковується як приміщення підвалу, що не відображає реального спеціального правового статусу.

За таких обставин спірний об’єкт є обмежено оборотоздатним, який належить державі та не може перебувати у приватній власності, у зв’язку з чим здійснення будь-яких дій щодо зміни власника цього майна є неправомірним”, – наголосили у прокуратурі.

Позов щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні укриттям поданий до Господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі Фонду держмайна України.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 18:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура в суді вимагатиме від акціонерного товариства повернути державі укриття у будівлі на вулиці Конторській у Харкові".