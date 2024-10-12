Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд

Прокуратура в суді вимагатиме від акціонерного товариства повернути державі укриття у будівлі на вулиці Конторській у Харкові.

Триповерхова нежитлова будівля належить фірмі, а ось захисна споруда цивільного захисту у підвалі загальною площею 300 квадратних метрів та місткістю 300 осіб вибула з держвласності протиправно, стверджують у Харківській облпрокуратурі.

Також у відомстві підкреслюють, що є пряма законодавча заборона на передачу захисних споруд у приватну власність, а цей об’єкт взагалі обліковується як приміщення підвалу, що не відображає реального спеціального правового статусу.

“За таких обставин спірний об’єкт є обмежено оборотоздатним, який належить державі та не може перебувати у приватній власності, у зв’язку з чим здійснення будь-яких дій щодо зміни власника цього майна є неправомірним”, – наголосили у прокуратурі.



Позов щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні укриттям поданий до Господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі Фонду держмайна України.