Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд
Прокуратура в суді вимагатиме від акціонерного товариства повернути державі укриття у будівлі на вулиці Конторській у Харкові.
Триповерхова нежитлова будівля належить фірмі, а ось захисна споруда цивільного захисту у підвалі загальною площею 300 квадратних метрів та місткістю 300 осіб вибула з держвласності протиправно, стверджують у Харківській облпрокуратурі.
Також у відомстві підкреслюють, що є пряма законодавча заборона на передачу захисних споруд у приватну власність, а цей об’єкт взагалі обліковується як приміщення підвалу, що не відображає реального спеціального правового статусу.
“За таких обставин спірний об’єкт є обмежено оборотоздатним, який належить державі та не може перебувати у приватній власності, у зв’язку з чим здійснення будь-яких дій щодо зміни власника цього майна є неправомірним”, – наголосили у прокуратурі.
Позов щодо усунення перешкод у користуванні та розпорядженні укриттям поданий до Господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі Фонду держмайна України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: укрытие, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура в суді вимагатиме від акціонерного товариства повернути державі укриття у будівлі на вулиці Конторській у Харкові".