5 гражданских пострадали в Харьковской области от атак россиян
За прошедшие сутки военные РФ применили против мирного населения Харьковщины БПЛА, РСЗО, КАБ, FPV-дроны, сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Под ударами оккупантов находились Изюмский, Купянский, Харьковский районы.
с. Боровая. 13 октября, 02:50: РСЗО. Повреждены два частных домовладения.
13 октября, 04:30: РСЗО. Поврежденный гараж.
12 октября 17:26 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. Обстрел из РСЗО. Горели хозяйственные постройки и гараж.
15:57 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. КАБ В результате обстрела горели дрова и трава на открытой территории. Пострадала 61-летняя женщина.
15:55 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. КАБ. Повреждены 5 частных домов. Пострадал 57-летний мужчина.
13:40 Купянский р-н., г. Купянск. Попадание FPV-дрона возле легкового автомобиля. Пострадали 77-летняя женщина и 53-летний мужчина.
13:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. Попадание БПЛА. Поврежден остекление и крыши четырех зданий.
11:29 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Украинское. В результате обстрела горела трава и камыши.
10:27 Барвенковская гр., с. Васильевка. Подрыв трактора в поле на неизвестном взрывном устройстве. Пострадал 27-летний мужчина (острая реакция на стресс).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Владимир Тимошко, Нацполиция, обстрел, рф, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 09:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки военные РФ применили против мирного населения Харьковщины БПЛА, РСЗО, КАБ, FPV-дроны, сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".