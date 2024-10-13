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5 гражданских пострадали в Харьковской области от атак россиян

Происшествия 09:26   13.10.2024
Оксана Якушко
5 гражданских пострадали в Харьковской области от атак россиян

За прошедшие сутки военные РФ применили против мирного населения Харьковщины БПЛА, РСЗО, КАБ, FPV-дроны, сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Под ударами оккупантов находились Изюмский, Купянский, Харьковский районы.

с. Боровая. 13 октября, 02:50: РСЗО. Повреждены два частных домовладения.

13 октября, 04:30: РСЗО. Поврежденный гараж.

12 октября 17:26 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. Обстрел из РСЗО. Горели хозяйственные постройки и гараж.

15:57 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. КАБ В результате обстрела горели дрова и трава на открытой территории. Пострадала 61-летняя женщина.

15:55 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. КАБ. Повреждены 5 частных домов. Пострадал 57-летний мужчина.

13:40 Купянский р-н., г. Купянск. Попадание FPV-дрона возле легкового автомобиля. Пострадали 77-летняя женщина и 53-летний мужчина.

13:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. Попадание БПЛА. Поврежден остекление и крыши четырех зданий.

11:29 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Украинское. В результате обстрела горела трава и камыши.

10:27 Барвенковская гр., с. Васильевка. Подрыв трактора в поле на неизвестном взрывном устройстве. Пострадал 27-летний мужчина (острая реакция на стресс).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки военные РФ применили против мирного населения Харьковщины БПЛА, РСЗО, КАБ, FPV-дроны, сообщил начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".