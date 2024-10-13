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5 цивільних постраждали в Харківській області від атак росіян

Події 09:26   13.10.2024
Оксана Якушко
5 цивільних постраждали в Харківській області від атак росіян

Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, КАБ, FPV-дрони, повідомив начальник Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Під ударами окупантів перебували Ізюмський, Куп’янський, Харківський райони.

▪️с. Борова. 13 жовтня, 02:50: РСЗВ. Пошкоджені два приватних домоволодіння.

▫️13 жовтня, 04:30: РСЗВ. Пошкоджений гараж.

17:26 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка.  Обстріл з РСЗВ. Горіли господарча споруда та гараж.

15:57 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. КАБ Внаслідок обстрілу горіли дрова та трава на відкритій території. Постраждала 61-річна жінка.

15:55 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. КАБ. Пошкоджені 5 приватних будинків.  Постраждав 57-річний чоловік.

13:40 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ., м. Куп’янськ. Влучання FPV-дрона біля легкового автомобіля. Постраждали 77-річна жінка та 53-річний чоловік.

13:00 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Новоплатонівка. Влучання БПЛА. Пошкоджено скління та дахи чотирьох будівель.

11:29 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Українське. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет.

10:27 Барвінківська гр., с. Василівка. Підрив трактору в полі на невідомому вибуховому пристрої. Постраждав 27-річний чоловік (гостра реакція на стрес).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби військові рф застосовували проти мирного населення Харківщини БпЛА, РСЗВ, КАБ, FPV-дрони, повідомив начальник Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".