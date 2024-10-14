Live
  • Пн 14.10.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.02

Почти тысяча заболевших гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю

Общество 11:54   14.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Почти тысяча заболевших гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю Фото: ХГС

С 3 по 9 октября в Харькове зафиксировали 931 случай гриппа и ОРВИ, рассказали в Харьковском горсовете.

«Как сообщили в Департаменте здравоохранения, за эту неделю были зафиксированы 82 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (для сравнения – за предыдущую неделю, с 26 сентября по 2 октября, – 97 случаев). Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было», – написали в мэрии.

Также, по данным департамента, Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас все чаще фиксируют среди украинских пациентов, передается быстрее, поражает ослабленный иммунитет. Самым эффективным способом защититься от инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно у семейного врача или в пункте вакцинации при больницах. Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно найти на сайте Департамента здравоохранения по ссылке.

Читайте также: Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 14.10: из-за удара БПЛА ранен мужчина, был пожар
Новости Харькова – главное за 14.10: из-за удара БПЛА ранен мужчина, был пожар
14.10.2024, 11:28
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
14.10.2024, 06:00
Военные из Северной Кореи на Харьковщине: кто воюет на стороне РФ
Военные из Северной Кореи на Харьковщине: кто воюет на стороне РФ
14.10.2024, 11:16
«Им поставили задачу взять его в кратчайшие сроки» – Ахиллес о новой цели РФ
«Им поставили задачу взять его в кратчайшие сроки» – Ахиллес о новой цели РФ
14.10.2024, 09:39
Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области
Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области
13.10.2024, 19:27
Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков
Дожди на Харьковщине: снизилась ли угроза пожаров — данные синоптиков
14.10.2024, 12:07

Новости по теме:

14:08
Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Харькове: цифры
16:12
Грипп, ОРВИ и COVID в Харькове: ситуация с заболеваниями за неделю
12:14
Ситуация с Covid-19, гриппом и ОРВИ в Харькове: статистика за неделю
22:36
Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 на Харьковщине
12:27
От гриппа умер житель Харьковщины: в регионе растет заболеваемость

Вы читали новость: «Почти тысяча заболевших гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 по 9 октября в Харькове зафиксировали 931 случай гриппа и ОРВИ, рассказали в Харьковском горсовете.".