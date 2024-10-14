Почти тысяча заболевших гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю
С 3 по 9 октября в Харькове зафиксировали 931 случай гриппа и ОРВИ, рассказали в Харьковском горсовете.
«Как сообщили в Департаменте здравоохранения, за эту неделю были зафиксированы 82 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (для сравнения – за предыдущую неделю, с 26 сентября по 2 октября, – 97 случаев). Госпитализированных с гриппом и ОРВИ не было», – написали в мэрии.
Также, по данным департамента, Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV-2), который сейчас все чаще фиксируют среди украинских пациентов, передается быстрее, поражает ослабленный иммунитет. Самым эффективным способом защититься от инфекции является вакцинация. Сделать прививку можно у семейного врача или в пункте вакцинации при больницах. Информацию о ближайших пунктах вакцинации можно найти на сайте Департамента здравоохранения по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: грипп, инфекции, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 11:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 3 по 9 октября в Харькове зафиксировали 931 случай гриппа и ОРВИ, рассказали в Харьковском горсовете.".