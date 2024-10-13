Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Дождь. 🌧
Ветер юго-восточный с переходом днем в юго-западный, 7-12 м/с;
ночью порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡ночью 4 — 9º тепла, днем 8 — 13º тепла.
По городу: Дождь.🌧
Ветер юго-восточный с переходом днем в юго-западный, 7-12 м/с; ночью порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 5 – 7º тепла, днем 9 – 11º тепла.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: ветер, метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 19:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".