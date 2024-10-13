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Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области

Погода 19:27   13.10.2024
Оксана Якушко
Сильный ветер, похолодает. Какой будет погода 14 октября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Дождь. 🌧
Ветер юго-восточный с переходом днем ​​в юго-западный, 7-12 м/с;
ночью порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡ночью 4 — 9º тепла, днем ​​8 — 13º тепла.

По городу: Дождь.🌧
Ветер юго-восточный с переходом днем ​​в юго-западный, 7-12 м/с; ночью порывы 15 – 20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 5 – 7º тепла, днем ​​9 – 11º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 19:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 октября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".