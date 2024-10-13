Сильний вітер, похолодає. Якою буде погода 14 жовтня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарна погода.⛅️Дощ.🌧
Вітер південно-східний з переходом вдень у південно-західний, 7 – 12 м/с;
вночі пориви 15 – 20 м/с .
Температура повітря 🌡вночі 4 – 9º тепла, вдень 8 – 13º тепла.
По місту: Хмарна погода.⛅️ Дощ.🌧
Вітер південно-східний з переходом вдень у південно-західний, 7 – 12 м/с; вночі пориви 15 – 20 м/с .
Температура повітря🌡 вночі 5 – 7 º тепла, вдень 9 – 11º тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 19:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".