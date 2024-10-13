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Сильний вітер, похолодає. Якою буде погода 14 жовтня у Харкові та області

Погода 19:27   13.10.2024
Оксана Якушко
Сильний вітер, похолодає. Якою буде погода 14 жовтня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області:  Хмарна погода.⛅️Дощ.🌧

Вітер південно-східний з переходом вдень у південно-західний, 7 – 12 м/с;

вночі  пориви 15 – 20 м/с .

Температура повітря 🌡вночі 4 – 9º тепла, вдень 8 – 13º тепла.

По місту: Хмарна погода.⛅️ Дощ.🌧

Вітер південно-східний з переходом вдень у південно-західний, 7 – 12 м/с; вночі  пориви 15 – 20 м/с .

Температура  повітря🌡  вночі  5 – 7 º тепла,  вдень 9 – 11º тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 19:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".