Небезпечна погода буде завтра в Харківській області

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області на 14 жовтня поширив регіональний центр із гідрометеорології.

Вночі 14 жовтня по області та по місту очікуються пориви південно – східного вітру💨, 15 – 20 м/с.

(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)