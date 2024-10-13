Небезпечна погода буде завтра в Харківській області
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області на 14 жовтня поширив регіональний центр із гідрометеорології.
Вночі 14 жовтня по області та по місту очікуються пориви південно – східного вітру💨, 15 – 20 м/с.
(I рівень небезпечності, жовтий 🟡)
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- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: ветер, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2024 в 13:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області на 14 жовтня поширив регіональний центр із гідрометеорології.".