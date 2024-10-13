Опасная погода будет завтра в Харьковской области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 14 октября распространил региональный центр гидрометеорологии.

Ночью 14 октября по области и по городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 — 20 м/с.

(I уровень опасности, желтый 🟡)