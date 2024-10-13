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Опасная погода будет завтра в Харьковской области

Погода 13:30   13.10.2024
Оксана Якушко
Опасная погода будет завтра в Харьковской области Фото: Shutterstock

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 14 октября распространил региональный центр гидрометеорологии.

Ночью 14 октября по области и по городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 — 20 м/с.
(I уровень опасности, желтый 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2024 в 13:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области на 14 октября распространил региональный центр гидрометеорологии.".