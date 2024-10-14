Майже тисяча хворих на грип та ГРВІ в Харкові за тиждень
З 3 по 9 жовтня у Харкові зафіксували 931 випадок грипу та ГРВІ, розповіли в Харківській міськраді.
“Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень було зафіксовано 82 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 26 вересня по 2 жовтня, – 97 випадків). Госпіталізованих з грипом та ГРВІ не було”, – написали в мерії.
Також, за даними департаменту, Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз дедалі частіше фіксують серед українських пацієнтів, передається швидше, вражає ослаблений імунітет. Найефективнішим способом захиститись від інфекції є вакцинація. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті вакцинації при лікарнях. Інформацію про найближчі пункти вакцинації можна знайти на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 11:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 3 по 9 жовтня у Харкові зафіксували 931 випадок грипу та ГРВІ, розповіли в Харківській міськраді.".